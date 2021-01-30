Rektör Beydemir, Bilecik TSO Meclis toplantısına katıldı

Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis toplantısına katıldı.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan da eşlik etti. Toplantıda Rektör Beydemir, kentteki sanayici ve iş insanlarına üniversitenin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bir sunum yaptı ve 2021 yılı hedeflerini anlattı.

Eğitimden sağlığa, üniversitenin yapılaşma faaliyetlerinden kentteki eğitim olanaklarına kadar geniş bir yelpazede, 2021 yılı için planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bundan sonraki süreç için de üniversite-sanayi işbirliğinin devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu.