Rektör Beydemir, dekanlarla bir araya geldi

Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteye bağlı birimlerin dekanlarıyla bir araya geldi.

Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesini ziyaret eden Rektör Beydemir, dekanlar ve fakülte yönetimleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde Rektör Beydemir'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş eşlik etti. Üniversitede 2022-2023 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim politikaları, üniversitenin doluluk oranları, yapılan akademik çalışmalar gibi temel konuların görüşüldüğü ziyaretlerde ayrıca birimlerin rektörlük makamından talepleri de

değerlendirildi.

"Birimlerimizden gelen talep, öneri ve görüşleri toplayarak gerekli düzenlemeleri ivedi şekilde yapmaktayız"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Beydemir, “Yaptığımız bu ziyaretlerle birimlerimizin hem rektörlükle hem de kendi aralarında ahenkli ve verimli bir çalışma zemini oluşturmayı amaçlıyoruz. Bilindiği üzere gerek akademik kurul toplantılarını gerek yönetim ve senato toplantılarını ve gerekse de istişare toplantılarımızı zaman zaman fakülte ve meslek yüksekokullarımızda yaparak sürekli iletişimi sağlamaktayız. Birimlerimizden gelen talep, öneri ve görüşleri toplayarak gerekli düzenlemeleri ivedi şekilde yapmaktayız. Üniversitemizde istişare kültürünün hakim olması, öğrencilerimize en iyi şartların sağlanması, üniversitemizi akademik anlamda daha ileri seviyelere taşımak temel amacımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün birimlerimizle koordinasyonu, verimli bir çalışma zeminini ve sürekli iletişimi sağlamak amacıyla bu ziyaretlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.