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Rektör Beydemir İnegöl'de temaslarda bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Bursa'nın İnegöl ilçesine gitti.


Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir İnegöl'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret etti. Rektör Beydemir, ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretler sonunda Rektör Beydemir, üniversite anı tabağı hediye etti.

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