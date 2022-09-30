İhlas Haber Ajansı

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Rektör Beydemir kampüste öğrenciler ile görüştü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, öğrenciler ile görüştü.


Dr. Şükrü Beydemir, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla üniversiteye gelen öğrenciler ile bir araya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ile birlikte Kampüs Park'ta öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Beydemir, çeşitli fakülte ve bölümlerden çok sayıda öğrenciyle sohbet etti.


Üniversitenin, yeni eğitim dönemi, öğrencilerimizin beklentileri gibi başlıca konuların konuşulduğu sohbet ortamında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Beydemir ayrıca, öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

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