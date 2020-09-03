Rektör Beydemir, Kelemcioğlu Konağı'nda incelemelerde bulundu

Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek, belediye tarafından Osmaneli MYO Aşçılık Bölümü için tahsis edilen Kelemcioğlu Konağı'nda yapılan bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Rektör Beydemir'e, Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Osmaneli Belediyesi tarafından Aşçılık Bölümü için tahsis edilen Kelemcioğlu Konağı gerek tarihi dokusu, gerekse günümüz gereksinimlerine yanıt verebilecek modern donatısı ile ihtiyaçları karşılayacak. Bakım onarım ve restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan konak, açılışının ardından öğrencilere hem derslik hem de mutfak olarak hizmet verecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Beydemir, çalışmalarda gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sürece katkılarından dolayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür etti. Üniversite ve mahalli idarelerin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapan Rektör Beydemir bundan sonra da çeşitli işbirliklerinin olabileceğini belirtti.