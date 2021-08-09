Rektör Beydemir, okullarını derece ile bitiren öğrencilere ödüllerini verdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarını derece ile bitiren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. Ödüllerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'den alan öğrenciler başarılarının mutluluğunu yaşadı. Yaşanan orman yangınları ve devam eden pandemi koşulları nedeni ile yalnızca derece ile mezun olan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı ödül töreni Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stadyumunda gerçekleştirildi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, “Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.