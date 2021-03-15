Rektör Beydemir, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının geçmiş 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erhan Arıkan'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yusuf Murat Altun ile İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mücahit Nazilli ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Rektör Beydemir, sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için canhıraş şekilde çaba sarf eden tüm sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğunu belirterek, yerinden ve yeterli sağlık hizmeti alımı noktasında üniversitenin tıp fakültesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin öneminin altını çizdi. Sağlık çalışanlarına hediye takdiminde bulunan Rektör Beydemir, “Gecesi gündüzü olmadan tam 1 yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını sizin nezdinizde bir kez daha şükranla anıyorum. Virüs nedeni ile vefat eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halihazırda hasta olan tüm vatandaşlarımıza da bu vesile ile acil şifalar diliyorum. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarının verdiği bu büyük mücadele inanıyorum ki gelecekte bu günlerden bahsederken büyük harflerle ve altı çizili olarak yazılacaktır. Hep birlikte mücadelemize devam ederek bu günlerin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.