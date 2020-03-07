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Rektör Beydemir, Vali Şentürk'ü ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e gerçekleştirdi.


Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Rektör Beydemir önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında Vali Şentürk'e bilgilendirmede bulundu. Valilik makamındaki görüşmede Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Rektör Beydemir'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni görevinde başarılar diledi.


Öte yandan Rektör Beydemir, günün anısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e üniversitenin anı tabağını hediye etti.

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