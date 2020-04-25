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Rektör Beydemir'den BEBKA Genel Sekreteri Gerim'e ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'e iade-i ziyarette bulundu.


Ajansın Bursa'daki merkez ofisinde gerçekleşen ziyarette, üniversitenin yürüttüğü BEBKA destekli projeler hakkında değerlendirme yapıldı ve önümüzdeki dönemde Bilecik'in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Beydemir, Genel Sekreter İsmail Gerim'e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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