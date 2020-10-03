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Rektör Beydemir'den Celal Bayar Üniversitesine ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, Celal Bayar Üniversitesine ziyaret etti.


Rektör Beydemir, Manisa temasları sırasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Ataç, günün anlam ve önemine binaen Rektör Beydemir'e hediyeler takdim etti. Rektör Baydemir'de nazik davranıştan dolayı Rektör Ataç'a teşekkür ederek, "Pandemi ve uzaktan eğitim süreçlerinin ele alındığı ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ve işbirlikleri görüşüldü" dedi.

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