Rektör Beydemir'den İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret

Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'yı ziyaret etti.

Ziyarete üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı V. Erol Bandırmalıoğlu da katıldı. Kamu-üniversite iş birliği kapsamında müşterek yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üniversite ve Bilecik hakkındaki konular ele alındı.

Rektör Beydemir, daha sonra kentte faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan ve Genel Müdür Yardımcısı Pınar Arslan'ı ziyaret etti. Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ederken, üniversite-sanayi iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.