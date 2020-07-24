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Rektör Beydemir'in Basın Bayramı mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Beydemir, mesajında 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını, çalışmalarında da başarılar dilediğini belirtti. Beydemir, "Kamuoyu vicdanının sesi, haber alma özgürlüğünün yılmaz bekçileri basın mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyetinin sağladığı özgürlük ortamında kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürütmekte, demokrasimizin ve ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmaktadırlar. Her türlü zorlu ortamda gecelerini gündüzlerine katarak görevlerini fedakarlıkla yürüten basın mensuplarımız tüm övgü ve takdirleri hak etmektedirler. Bu vesileyle, yerel ve ulusal basınımızın değerli mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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