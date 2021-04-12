Rektör Beydemir'in Ramazan-ı Şerif tebrik mesajı

Dr. Şükrü Beydemir, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

Rektör Beydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüce dinimiz İslâmın beş temel şartından 1'i olan oruç ibadetinin manasını ve muhtevasını idrak edeceğimiz, bu kutlu günlerin manevi ikliminde huzur bulacağımız için mutluyuz. Oruç, yalnızca madden yapılan bir ibadet değil, kişinin diğer insanlarla empati kurmasını da sağlayan manevi bir ibadettir. Günlük yaşamımızı düzenleyen; fitre, zekât gibi sosyal sorumluluklarımızın yerine getirildiği, 11 ayın sultanı müstesna bir dönemdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) 'Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de Ramazan ayında oruç tutandır' Hadis-i Şerifi'nde bahsettiği özlemi çekilen insanlardan olabilmemiz duasıyla Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, esenlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.