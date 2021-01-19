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Rektör Byedemir'den kentteki basın mensuplarına ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir, kentte görev yapan ajans temsilcileri ile yerel gazetelere ziyarette bulundu.


Rektör Beydemir, üniversitenin basın danışmanı Ahmet Sadık Yıldırım ile birlikte kentte görev yapan ajans temsilcileri ile yerel gazetelere ziyarette bulundu. İHA'ya yaptığı ziyarette üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Beydemir, eğitim sürecinin çevrimiçi olarak devam ettiğini söyledi. Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çevrimiçi eğitime ilk geçen üniversiteler arasında yer aldığını da dile getiren Rektör Beydemir, bu noktada altyapı olarak gayet iyi derecede oldukları vurguladı.

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