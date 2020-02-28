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Rektör Taş'tan başsağlığı mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İbrahim Taş, İdlip'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Taş mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kahraman Mehmetçiğimize karşı İdlip'te düzenlenen hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yüreklerimizi dağlayan bu acıyı ifade edecek bir söz bulunmamaktadır. Allah, Regaip kandili gecesinde şehitlik makamına yükselen kahraman askerlerimize rahmet etsin. Bu mübarek günde dualarımız, vatanımız için kanlarını akıtan şanlı gazilerimizin yanındadır. Evlatlarımızın acılı ailelerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun.”

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