Rektörler bir araya geldi

Dr. Şükrü Beydemir, Ankara temasları kapsamında Lokman Hekim Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Beydemir'in Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Gümüşel'e teşekkür eden Rektör Beydemir, "Bugün Ankara temaslarımız kapsamında Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel'i ziyaret ettim. Değerli rektörümüz ile iki üniversite arasındaki yapılabilecek iş birliği konuları görüştük. Kendilerini Bilecik'e devam ettik" dedi.

Öter yandan iki rektör birbirlerine üniversitelerinin anı tabaklarını hediye ettiler.