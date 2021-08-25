Restorasyonu tamamlanan spor salonu ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan spor salonunun restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kapalı spor salonu 20 yılın ardından komple restorasyon edildi. Çalışmaların 1 milyon 100 bin lira harcandığı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,

"1308 Osmaneli Belediye Sporun yoğun kullandığı spor salonu, salon sporları için mükemmel hale geldi. Karate, tekvando, güreş voleybol, basketbol, tenis, hentbol gibi spor organizasyonları için yoğun kullanılacak salonumuz ulusal ve uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapacak. Belediyemizce çevre ve bahçe düzenlemesi yapılacak salonumuzun bahçesine, yine belediyemizce yeni tenis kordu ve basket sahası inşa edilecek" dedi.

Başkan Şahin emeği geçenleri unutmayarak, “Kapalı spor salonumuzun restorasyonunu sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve tüm yatırımların gerçek mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.