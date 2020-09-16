İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rızapaşa köyünün kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Rızapaşa Köyü’nde kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Rızapaşa Köyü'nde kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.


Söğüt'e 18 kilometre uzaklıktaki Rızapaşa Köyüne ait kanalizasyon hattında oluşan bir sıkıntı sonrası Köy Muhtarı Mehmet Karaoğlu, durumu hemen İl Özel İdaresine bildirdi. İdare personellerince yerinde yapılan inceleme neticesinde, tespit edilen yerlere iş makinesi, boru ve teknik destek yardımı yapılıp, vatandaşların mağduriyeti ivedilikle giderildi. Yapılan çalışmalar sonrası kanalizasyon şebeke hattı daha sağlıklı çalışır duruma getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.