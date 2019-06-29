Robert Lisesi öğrencilerinden Bilecik'e ziyaret

İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi öğrencileri Bilecik merkezde eğitim veren Edebali Ortaokulu 5, 6 ve 7'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında drama, sanat, felsefe, münazara, akıl ve zeka oyunları, oyun teorisi gibi alanlarda ‘Toplum Hizmeti Çalışmalarını' kapsamında İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi öğrencileri Edebali Ortaokulu 5, 6 ve 7'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çiler Bakıcıoğlu, okullarında Edebali Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübünü kurduklarını anlatarak, "Okulumuz akademik, sportif, kültürel, sanat alanlarında başarıları ile Bilecik eğitim-öğretimine katkıları ve etkisi biliniyor. Edebali Ortaokulu tarihi misyonunu ve kültürünü devam ettiren çalışmalarını bu eğitim- öğretim yılı itibariyle çeşitlendirmeye başladı. Edebali Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübünü kurarak başladığı yaz etkinliklerine , ülkemizin seçkin okullarından Robert Kolej ile yapılan çalışmasını da ekledi.Çarşamba günü başlayan ve 5 gün boyunca süren etkinliğe 80 civarında okul öğrencisi katılım sağladı. Memnuniyet verici bu çalışmaların başarıyı artırdığı LGS (Lise giriş sınavı) sonuçlarında da görüldü. 34-38 civarına öğrenci Fen Liselerine , 60-70 civarında öğrencinin sınavla alan diğer liselere girmesi bekleniyor" dedi.

Öte yandan, Bakıcıoğlu, "Okulumuzun hedeflerine ulaşmasında katkılarını eksik etmeyen,Bilecik RKANEP -Toplum Hizmeti Projesine destek ve katkı sağlayan İstanbul Amerikan Robert Lisesi yönetimine, Danışman öğretmenler Engin Yetkin ve Sinan Tümtürk'e, okulumuz idaresi, öğretmenleri, velileri ve özellikle öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza Edebali Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.