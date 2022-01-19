Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürüldü.

Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin belediye binasının giriş çıkışları kapattı. KOM ekipleri belediyeye girerek Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı'nın "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet istediği iddia edildi. KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürdü. Erdağ'ın kelepçeli ellerini belli olmasın diye atkıyla örttüğü görülürken, gazetecilerin "Bu iddialar doğru mu?" sorununu yanıtsız bıraktı.