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Rusya'da düzenlenen defilede Lefke bezi dünyaya tanıtıldı

Rusya’nın Maykop şehrinde düzenlenen bir defilede Lefke bezinden yapılan kıyafetler dünya modasına tanıtıldı.

Rusya'nın Maykop şehrinde düzenlenen bir defilede Lefke bezinden yapılan kıyafetler dünya modasına tanıtıldı.


Rusya'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü tasarım ve dikişi ile genç tasarımcılar tarafından yapılan defilede uluslararası moda dünyasına sunulan Lefke bezi büyük ilgi gördü. Pamuktan doğal ürün olarak el emeği ile Osmaneli kadınları tarafından Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimiz tezgâhlarında üretilen Lefke bezi gelecekte moda ve tasarım sektöründe çok önemli yerde olacağını söylendi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Lefke bezinin yurt dışına çıkmasında katkısı olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Moda Tekstil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habip Dayıoğlu'na teşekkür ederek, "Osmaneli Belediyesi birlik ve beraberlik içinde her alanda olduğu gibi yöresel ürün üretiminde, tasarımında ve dikişinde doğal bir ürün olarak yerini aldı. Lefke bezi eğitmeni Gülay Durak'a, Lefke bezini dokuyan kadınlarımıza, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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