Rüzgar türbin kanadını taşıyan tır sıkışınca trafik felç oldu

Bilecik-Osmaneli karayolunda rüzgar türbini kanadını taşıyan tır sıkışınca, trafik felç oldu.
Araçlar yaklaşık yarım saat trafiğin açılmasını bekledi.
Bozüyük-Bilecik karayolu üzerinde seyir halindeki 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanadını taşıyan tır, Bilecik ayrımı köprülü kavşağına geldiğinde yapımı devam çalışmalar nedeniyle manevra yapamadı. Yoldan dönemeyen tır uzun kuyruklara neden olurken, Bilecik-Bozüyük, Bilecik-Osmaneli karayolu adeta felç oldu. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tır sıkıştığı yerden kurtulurken, trafik yaklaşık yarım saat sonra normale döndü.