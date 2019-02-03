"Sabah namazı buluşmaları" Mehmetçik Camii'nde devam etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başlatılan sabah namazı buluşmaları yoğun katılımla devam ediyor.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaklaşık olarak 4 yıldır devam eden ve bu haftaki Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nda Mehmetçik Camii cemaati ile bir araya geldi. Başkan Bakıcı, sabah namazını kalabalık bir cemaat ile birlikte eda etti. Sabah namazının ardından ise vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, sabah namazında camiye gelen çocuklarla da sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Daha sonra yakındaki bir kıraathaneye giderek orada mahalle sakinleri ile birlikte çay içen Başkan Bakıcı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Belediye faaliyetleri hakkında bilgi veren ve bilgi alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı, sabah namazı buluşmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek “Bu hafta sabah namazımızı Yenidoğan Mehmetçik Camii'nde cemaatimizle birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadık. Sabah namazı sonrasında Yenidoğan Mahallesi sakinleri ile çayımızı yudumlayarak hasbihal ettik. Birliğimiz daim olsun” dedi.

Mehmetçik Camii sabah namazı buluşmasına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Abdurrahman Kırgız ve Sinan Urhal ile birlikte mahalle sakinleri katıldı.