Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi

Bilecik'te ‘Ailece Camide, Milletçe Duadayız' sloganıyla başlatılan sabah namazı buluşmasına çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde tüm camilerde başlatılan ‘Ailece Camide, Milletçe Duadayız' sabah namazı buluşması, merkez Ertuğrul Gazi Mahallesinde yer alan Yediler Camii'nde de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Namazdan önce din görevlilerinin okuduğu Yasin ve Fetih surelerinin ardından sabah namazını Osmanlı Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu Öğreticisi Dilşat Alioğlu kıldırdı.

Yapılan tesbihattan sonra bir konuşma yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, yaratılmış her şeyin mutlaka Allah'ı gece gündüz zikrettiğini belirterek, "Acaba bizler ne Allah'ı ne kadar tesbih ediyoruz? Allah'ı ne kadar anıyoruz, bunu bir sorgulamak lazım” diyerek sabah namazında aileleri ile camileri dolduran cemaate teşekkürlerini iletti. Tesbihat ve sohbetin akabinde İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua yapıldı.

Öte yandan 2022 yılının ilk günü, ilk sabah namazı buluşmalarında namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.