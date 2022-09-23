Sadece manevi değil maddi destek de lazım

Bu sene 15 yılına ardından ilk defa bir profesyonel lig olan Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Bilecik 1969 Spor Kulübü maddi imkânsızlıklar mücadele ederken, manevi destekler devam ediyor.

Kulübün eski antrenörü Bilecik 1. Amatör Lig'de namağlup 2 kere şampiyon yapan Hasan Kol, Bileciklilerin kentte konser sayısı yılda 4 ü, oynanan tiyatro yılda 10'u geçmediğini, kısıtlı ve biraz gecikmeli olarak vizyondaki filmleri izlediğini söyledi. Kendisinin de çok emek verdiğim sportif faaliyetlere gelen Kol, "Bu şehirde şimdiye kadar 4 spor branşında faaliyet olmuştur. Belediyemiz sağ olsun basketbol ve voleybol branşlarında erkek ve kız takımları olarak faaliyet göstermiştir. Fazla detaya inmiyorum Bilecik halkının ilgisi bu dallarda başarının ve devamlılığın olmasını engellemiştir. Bu konudaki ilgisizliğin alt yapı eksikliğiyle alakalı olduğu düşüncesindeyim. Birde sağ olsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü katkıları ve İsmail Aynur'un çabalarıyla hentbol takımı 1 sene faaliyet göstermiştir. Gelelim futbola, Bilecik'te futbol günümüze kadar 2 bölümde incelenebilir. 3. Lig'de mücadele eden Bilecikspor'a kadar olan dönem ve amatöre düşen Bilecikspor dönemi. 3. Lig döneminde Bilecikspor başlı başına bir karnaval, bir spor şöleni idi. Bu dönemle ilgili fazla bir yorum yapmayacağım çünkü bundan sonraki amatör dönem esas konumuz. Evet amatör dönemde hemen, hemen tüm Bilecik gençleri Bilecikspor'un 3. Lig'deki başarıları, deplasman hikayeleri ile büyüdüler. Hep bu 15 senede bir başka ilin takımı ile maç yapabilmek, Türkiye kupası gibi bir turnuvada takımlarını izleyebilmekti hayalleri. Ve bekledikleri, hayal kurdukları fırsat bu sene önlerine geldi. İlk mücadelesini 2 hafta önce Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Yalovaspor ile yaptı. Penaltılarla 2'inci tur yapamadı belki ama gençleri tribünde deli gibi destekledi takımını. O heyecanı yaşadı. Artık önümüzdeki seneye de bir umutları var" dedi.

"Bu takım şehrimizin 15 senedir ortaya çıkan ilk ve tek üst lig takımı"

Kol açıklamasının devamında, "Takım Başkanı çıktı ortaya dedi ki ihtiyacımız var, bu takımı yaşatmamız lazım, eski başkanlar çıktılar dediler ki bu takım hepimizin sahip çıkalım. Gecen senenin amatör liginde şampiyonluk yaşayan takımın hocası olarak ben diyorum ki 15 seneden beri ilk defa yakaladığımız bu fırsatı elimizden kaçırmayalım. Sayın valim, sayın milletvekili abilerim, sayın belediye başkanım, sayın partili il başkanlarım, ve çok değerli sanayici, iş adamları, esnaf ve kendini Bilecikli hisseden sporseverler. Bu takım şehrimizin 15 senedir ortaya çıkan ilk ve tek üst lig takımı. Hepinizin iyi niyetleri ile bir şeyler yaptığınızı veya yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bu takımda 3 yıl amatör ligde antrenörlük yaparak 2 kere namağlup şampiyon olan bir kardeşiniz olarak sizden şunu rica ediyorum: Lütfen artık tüm dinamiklerimizi ortaya çıkarıp bu takıma elimizden gelen yardımı hiç tereddütsüz yapalım. Siyaset, görüntü, reklam, hiç bir şey ama hiç bir şey bu şehrin gençlerinin hayallerinden büyük değildir. 15 senedir ilk defa tatlı hayallere dalan bu gençlerin hayallerini yıkmayın lütfen" dedi.