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Saffet Şeker İlkokulu'nda itfaiye'den nefes kesen tatbikat

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu’nda 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeni ile yapılacak olan ancak soğuk hava nedeni ile iptal edilen itfaiye tatbikatı bugün gerçekleştirildi.

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nda 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeni ile yapılacak olan ancak soğuk hava nedeni ile iptal edilen itfaiye tatbikatı bugün gerçekleştirildi.


Yeni Mahalle'de eğitim veren Saffet Şeker İlkokulu'nda ilk olarak okulda verilen acil çağrının ardından itfaiye ekipleri kısa sürede okula ulaşarak öğrencilere alevlere müdahale etme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta yangına müdahale çeşitlerinin yanı sıra duman zehirlenmeleri, yangın merdiveni ile yaralı kurtarma gibi gerçek bir olayda yaşanabilecek tüm durumlar canlandırılarak öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilerin büyük bir dikkatle izlediği tatbikatın sonunda okul müdürü itfaiye personeline eğitim çalışması nedeni ile teşekkür ederek “Tatbikatta tüm personeli ile bize burada yaşanabilecek afetlerde yapılacak kurtarma çalışmaları hakkında uygulamalı olarak bilgi veren İtfaiye Müdürlüğü personeline ve bize bu imkânı veren Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyorum” dedi.

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