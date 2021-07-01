Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta olan bir kedi ile yaralanan bir köpek tedavisin ardından sahiplerine teslim edildi. Tekke Mahallesinde oturan yaşlı kadın sağlığına kavuşan kedisini kucağına alınca dünyalar onun oldu.

Bozüyük Tekke Mahallesinde ikamet eden yaşlı bir kadının kedisinin hasta, Çarşı Mahallede ise bir ailenin yaralı olan köpeğin ihbarını alan Bozüyük Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi hemen olay yerine gittiler.Ekipler hayvanları alarak, Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında getirdi. Burada yapılan tedavilerin ardından sağlıklarına kavuşan kedi ve köpek sahiplerine teslim edildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışan ekipler, sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını bir kez daha gösterdiler.