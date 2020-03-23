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"Sağlığınız için lütfen oturmayın" yazısına aldırış etmeden oturmaya devam ettiler

Bilecik Belediyesi kentteki bankların üzerine "Sağlığınız için lütfen oturmayın" yazısı asarken, vatandaşlar bu yazıya aldırış etmeden oturmaya devam etti.

Bilecik Belediyesi kentteki bankların üzerine "Sağlığınız için lütfen oturmayın" yazısı asarken, vatandaşlar bu yazıya aldırış etmeden oturmaya devam etti.


Tüm dünyadan görülen ve Türkiyeyi etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri banklara "Sağlığınız için lütfen oturmayın" yazısı astı. Bu yazıya vatandaşlar aldırış etmeyince çareyi bankların bulunduğu alanları, çocuk parkları, çeşmeleri güvenlik şeridi ile kapadılar. Ekipler vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ise; zabıta araçları megafonlarından için 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

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