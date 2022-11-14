Sağlık alanındaki yatırımlar ve projeler değerlendirildi

Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda Vali Kemal Kızılkaya, il sağlık müdüründen Bilecik'te sağlık alanında yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl genelinde devam eden sağlık yatırımlarının son durumu ve 2023 yılında planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Sağlık alanında vatandaş memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Vali Kızılkaya, özveri ile çalışan, sağlık müdürlüğü çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.