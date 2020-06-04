Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in acı günü

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Edemir’in kayınpederi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Edemir'in kayınpederi hayatını kaybetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25 ve 26'ncı dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Bilecik Milletvekili görevi yapan şuan Sağlık Bakan Yardımcısı olan Halil Eldemir'in kayınpederi Asım Karabacak (70) hayatını kaybetti. Merhum bugün ikindi namazına müteakip memleketi Nevşehir merkez Alibey Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Bakan Yardımcısı Eldemir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü nüfusuna kayıtlı.