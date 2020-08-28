Sağlık Bakanlığından Bilecik'e 54 doktor ataması

Karabıyık yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca yapılan atama sonrası il geneli devlet hastanelerimize 54 doktor Eylül ayında göreve başlayacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca‘ya ve çalışma arkadaşlarına ilimiz ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yapılan atamada Bilecik Devlet Hastanesi: 15, Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 4, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına 1, Basamak Muharebe Merkezi (Bilecik/Merkez/Söğüt) 1, Bozüyük Devlet Hastanesi: 6, Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü: 1, Gölpazarı Devlet Hastanesi: 1, Bilecik İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 1, İnhisar Devlet Hastanesi: 1, Osmaneli Devlet Hastanesi: 7, Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi: 1, Pazaryeri Devlet Hastanesi: 3, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezine ise 1 doktor ise başlayacak" dedi.