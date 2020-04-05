Sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Bilecik'te bir iş yeri sahibi sağlık çalışanları için hazırladığı yemek paketlerini dağıtarak, destek için çağrıda bulundu.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkisinde bir tavuk döner dükkanı çalıştıran Ulaş Gümüş, hazırladığı yemek paketlerini Bilecik Devlet Hastanesi'ne gelerek Acil Servis bölümünde çalışan sağlık görevlilerine takdim etti. Tüm esnafın sağlık çalışanlarına destek olmasını isteyen Gümüş, "Yaklaşık 50 paket hazırlayarak, hastanemizde bizler için canla başla alışan sağlık görevlilerimizi ziyaret ettik. Kendilerine akşam yemeği olarak ikramda bulunduk. Bugün acil serviste başlayan bu ziyaretimiz, ilerleyen günlerde poliklinikler bölümündeki çalışanlarına yapacağız. Bizler ve çalışanlarımız her zaman sağlık çalışanlarına bir telefon kadar yakınız. İstedikleri zaman bizleri arayarak, taleplerini iletebilirler" dedi.