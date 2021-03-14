Sağlıkçılara moral pastası

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Milletvekili Selim Yağcı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet 120. yaşında" yazılı doğum günü pastasını kesti.

Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretinde sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, korona virüsle mücadelede, zorlu bir sürecin önemli bir aşamasında başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla iyi bir duruma geldiklerini ifade etti.

Pandemi ile mücadelenin de bir kurtuluş mücadelesi olarak adlandırılması gerektiğinin vurgusunu yapan Vali Şentürk, "Kurtuluş Savaşında düşmana karşı bir mücadelemiz vardı, şimdi de virüse karşı bir mücadelemiz var. Burada da bayrağı dalgalandıran sağlık teşkilatımız. Biz de onlara ancak lojistik destek sağlayabiliyoruz. Bu vesile ile Tıbbiyeli Hikmet'in 120. yaşını da kutluyor, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

“1 yıldır ailelerinden uzak bir şekilde yaptıkları mücadele karşısında şükranlarımızı sunmak istiyoruz”

Milletvekili Yağcı da Bilecik milletvekili olarak 2021 yılını Tıp Bayramını milli mücadelelerle eşdeğer, farklı bir şekilde kutlamayı arzu ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele kahramanlarımızdan birisi de Tıp Fakültesindeki öğrenimi sırasında Milli Mücadeleye karışan Tıbbiyeli Hikmet. Tıbbiyeli Hikmet, İstanbul'un işgali sırasında okullarını işgalden kurtarmak için okulun kuruluş yıldönümü olan 14 Mart'ta okulun iki kulesi arasına Türk Bayrağını asmayı başaran gençlerin başındaki kişi. Sivas Kongresine katılan ve en genç delege olan 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet, Kongrede 'Manda'cılık tartışılırken Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Paşam biz buraya tam bağımsızlık için geldik ve Türk gençliğinin sesi olarak buradayız. Bağımsızlığın karşısında kim olursa, biz de onun karşısında oluruz' diyerek, uyaran ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan bir Türk genci. Onun için bu seneki Tıp Bayramını rahmetle yad ettiğimiz birçok şehidimizle birlikte Tıbbiyeli Hikmet'in doğum günü olarak kabul ediyoruz. Bu anlamda da tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları özveri ve kendi hayatlarını milletimizin varlığı için 1 yıldır ailelerinden uzak bir şekilde yaptıkları mücadele karşısında şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Hem Tıbbiyeli Hikmet'in doğum gününü kutlarken, hem de sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Vali Şentürk ve Milletvekili Yağcı, doktorlarla birlikte 'Tıbbiyeli Hikmet 120. yaşında' ve '14 Mart Tıp Bayramı' yazılı pastaları kestiler. Etkinliğe Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Hasan Sarı ve hastanede görevli doktor ile hemşireler katıldı.