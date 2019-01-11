Sağlıklı nesiller için babalar bilinçleniyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, 'Bilinçli babalar sağlıklı nesiller için bir akşam sohbeti' programı kapsamında Çerkeşli Köyü kahvesine ziyaret gerçekleştirildi.

Kaymakam Yavuz'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. Kahvehanede babalara seslenen Okul Müdürü Ekinci, toplantılarda en çok kadın bireyleri gördüklerini aktardı. Erkek velilere ulaşmak için kahve kahve, köy köy dolaşacaklarını söyleyen Ekinci, çocukların eğitiminde en önemli faktörün aile olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan ve ilçede göreve geldiğinden bu yana en çok eğitime önem verdiklerini kaydeden Kaymakam Yavuz ise okul ve aile arasında olumlu iletişim kurarak öğrencilerin eğitimleri ile ilgili ailelerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bu ziyaretlerle öğrencinin okul bağlılığı, kişisel öğrenci başarısı ve okul akademik başarısını olumsuz etkileyecek ortamları bertaraf etmek istediklerini anlatan Yavuz, "Bunlara ek olarak okulu ailenin de eğitildiği bir yer haline getirmek istiyoruz. Okullarda belirli bir kurum kültürü oluşturarak aileleri de bu kültürün içerisine dahil etmek, veli ve diğer paydaşların kurumlara olan desteklerini artırmak gerekiyor. Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda erkek velilerin toplantılara iş tempoları dolayısıyla katılamadıklarını söylediler. Biz de müdürler ve öğretmenler ile birlikte bu projeyi başlattık. Çocuklarımız için yola çıktığımız bu süreç içerisinde sizleri bizler ziyaret ederek bunun ne kadar önemli bir husus olduğunu göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve internet kullanımının giderek yaygınlaştığını ve bu noktada ailelere büyük görevler düştüğünü aktaran Kaymakam Naif Yavuz, şunları dile getirdi:

"Artık ailelerin içerisinde bile iletişimler bu anlamda kopmaya başladı. Hiç farkında değiliz ama bugün teknoloji bağımlılığı dediğimiz hatta madde bağımlılığı alkol bağımlılığı dediğimiz süreçte bu alışkanlıkların birçoğu internet üzerinden başlıyor. Bu alışkanlıkların asıl unsuru arkadaş çevresidir. Şimdi ben biliyorum ki bütün babalarımız çocuklarını zararlı alışkanlıklardan ve zararlı alışkanlık çevresi oluşturacak olan arkadaşlardan uzak tutmaya çalışıyor. Bunu da büyük oranda başarıyorsunuz. İnternette edindiği arkadaşları gözetleyip kollayabiliyor musunuz? Hayır. İşte o yüzden bu süreçte nasıl davranmamız gerekir? maksat önleyici tedbir almak gerekir. Bu önleyici tedbirlere rağmen çocuğumuzu bazı şeylerden uzak tutamadıysak ne tür alışkanlıklar gözlemlenir, ne tür davranışlar gözlemlenir ve biz o davranışları gözlemlediğimiz zaman kiminle görüşmemiz lazım? Her zaman şunu söylüyoruz. Kaymakamlık olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da eğitime destek için öğrenciye destek için yanınızdayız. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. O yüzden bir tane öğrencimiz için bile bu akşam burada yapmış olduğumuz toplantı ile eğer bir değer ve katkı koyabilirsek biz bununla gurur duyarız."

Konuşmaların sonrasında verilerin soruları cevaplandırılarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu.