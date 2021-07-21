“Şahidiz Şanlı Direnişe” konulu konferans düzenledi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulunda gerçekleşen programa; İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, şube müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, daire personeli ve din görevlileri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Konferansın ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen tarafından "Din İstismarı" konulu sunum gerçekleştirildi. Özen, “Dini istismar edenlerle mücadelemiz artarak devam edecek” dedi.