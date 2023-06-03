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Sakarya Nehri taştı Söğüt-İnhisar yolu selden dolayı trafiğe kapandı

Bilecik’te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye bölerken, araçlar mahsur kaldı.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye bölerken, araçlar mahsur kaldı.


Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu Sakarya Nehri'nin taşması sonrası hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt- İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı. Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı. Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak tabir edilen Sakarya Nehri havzasındaki köylerin bir çoğu selden etkilenirken, yaklaşık 30 dönüm domates serası da zarar gördü.

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