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Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

Bilecik’te nehre düşen bir inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bilecik'te nehre düşen bir inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Alınan bilgilere göre; Ahmet Küçükburgaz'a ait bir inek, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü ile Sakarya'nın Mekece köyü arasındaki araziye otlarken Sakarya Nehri'ne düştü. İnek nehir içinde mahsur kalırken, sahibi ve çevredeki vatandaşlar hayvanı sudan çıkartılamadı. Olay hemen Bilecik AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler suda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

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