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Salatalığın kilogramı 14 lira

Bilecik’te pazarlarda 14 liradan alıcı bulan salatalık vatandaşların tepkisine neden olurken, yapılan şikayetler sonrası zabıta faturaları inceledi.

Bilecik'te pazarlarda 14 liradan alıcı bulan salatalık vatandaşların tepkisine neden olurken, yapılan şikayetler sonrası zabıta faturaları inceledi.


Her hafta Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan ve köylü pazarı diye adlandırılan pazarda salatalık 14 TL'ye satılırken, bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Durumu 153 Alo Zabıta'yı arayarak şikayetlerini dile getiren vatandaşlar adeta isyan etti. Hemen pazara gelen Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri salatalığı 14 TL'den satan Mustafa Çiloğlu'nun faturalarını inceledi. Kendisine 11,5 liradan gelen salatalığın faturasını gösteren satıcı, ürünün kendilerine de pahalı geldiğini söyledi.



"Ne yapayım ben 10 liraya mı satayım?"


Mustafa Çiloğlu salatalıkların Bursa'dan geldiğini ve kilosunun 11,5 liradan toptan aldıklarını anlatarak, "11.50 liraya alınışı var 13-14 liraya satışı var. Vatandaş şikayete geldi sonra zabıta ekipleri geldi, tutanak tuttu bize. Ben de faturasını gösterdim. Kaç paraya satmam gerek benim bunu zaten 11.50 liraya alıyoruz. Ne yapayım ben 10 liraya mı satayım salatayı? Kendimiz salata yetiştirmiyoruz o yüzden Bursa'dan alıyoruz. Talep çok oldu, bitti zaten şu an yok elimizde" dedi.

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