Salgının yayılımının kontrol altında tutulması için aşılanma önemli

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Halit Gölcan ve odaya bağlı ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmenin önemini koruduğunu vurgulayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Bu dönemde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük katkıyı sağlayan esnaflarımız oldu. Bilecik'te sürecin başından beri esnaflarımız kurallara uyma anlamında bizlere yardımcı oldular. Süreç olarak iyi bir noktaya geldik. 1 Temmuz itibari ile kademeli normalleşme dönemine geçmiş olacağız ve kapalı iş yerimiz kalmayacak. Sadece nargile hizmeti verilmeyecek. Bu durum tamamen serbest kaldık anlamına gelmiyor çünkü virüs mutasyon geçiriyor. Bu sebeple tedbiri elden bırakmadan süreci götüreceğiz. Pandeminin başından itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz yaşatarak süreci götürme gayreti gösterdiler. Bu süreçte gereken destek ve teşvikler, hem istihdam hem de genel işleyiş noktasında katkı sağlayıcı destekler oldu. Biz hep beraber yaşıyoruz, hep beraber mutlu olursak anlamı olur. Bilecik olarak iyi bir imtihan verdik.''

"3. Organize Sanayi Bölgesine 250 milyon dolarlık bir yatırım aldık ve ilk tahsisimizi yaptık"

Pandemi süresinde açılan esnaf sayısının kapanan esnaf sayısından fazla olduğunu ifade eden Vali Şentürk, ''Sanayi kuruluşlarımızı sürekli takip ediyoruz. İstihdamın azalması söz konusu değil aksine artış var. İşlerini büyüten sanayicilerimiz var ve bu süreçte yeni gelir kapılarının açıldığını gururla ifade etmek istiyorum. 3. Organize Sanayi Bölgesine 250 milyon dolarlık bir yatırım aldık ve 3. OSB'de ilk tahsisimizi yaptık. Sanayi bölgelerimize özel bir ilgi var. Bilecik bir sanayi kenti, bir tarım kenti ama aynı zamanda bir esnaf kenti. Nüfusumuza göre 7 bin civarında esnafımızın olduğu ticaretin hızlı olduğunun bir göstergesi'' dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Gölcan, pandemi sürecinde esnafın yanında olduklarını ve her türlü kredi desteğinin verildiğini dile getirdi.