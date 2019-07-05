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Saman balyası yüklü traktör devrildi, şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik’te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük ilçesine doğru seyir halinde bulunan Erol A. yönetimindeki 11 AK 049 plakalı traktör, Küplü köyü kavşağına geldiğinde rörorkgunda yüklü saman balyalarının yüksek olması nedeniyle devrildi. Kazayı şans eseri sürücü ve traktörde bulunan bir kişi yara almadan atlattı. Yere saçılan saman balyaları kaza yerine bir kamyon yüklenirken, polis kaza yerinde balyalar yüklenene kadar önlem aldı.

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