Bilecik'te seyir halinde alevler yükselen saman yüklü kamyonet kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı-Osmaneli karayolunda seyir halindeki Ahmet D. idaresindeki 11 EA 148 plakalı saman yüklü kamyonette Üyük Köyü mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı ardından kasasında yüklü olan samanlara sıçradı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, alevler Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.