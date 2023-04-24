Şampiyon Söğütspor davulla zurnayla karşılandı

Amatör Lig şampiyonu Söğütspor, davulla zurnayla karşılandı.

Amatör Lig play-off final maçında A Grubu namağlup lideri Söğütspor ile B Grubu namağlup lideri Vitraspor karşı karşıya geldi. Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın normal süresi golsüz beraberlikle sonuçlandı. 15'şer dakikalık uzatmaların ilk yarısının 102. dakikasında gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Söğütsporlu Furkan Dumlu, topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın ikinci uzatma devresinin 117. dakikasında Söğütspor atağında Samet Çelebi, topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmazken, Söğütpor Amatör Lig şampiyonu oldu. Söğütsporlu futbolcular, ilçeye geldiklerinde davulla zurnayla karşılandı. Konvoy halinde ilçeye gelen futbolcular, havalara atılırken, Söğüt Belediye Başkanı aynı zamanda As Başkan İsmet Sever de şampiyon takımla çiftetelli oynadı.