Şampiyonluğu belirleyecek maç öncesi taraftarlara çağrı

Amatör Lig şampiyonunu belirleyecek önemli maç öncesi taraftarlarını maça davet etti.

Bilecik 1. Amatör Lig a grubunun nağmalup lideri Söğütspor ile b grubun nağmalup Bilecikspor, Play-Off grubunda da kozlarını paylaşamayınca şampiyonu belirleyecek final maçı pazar günü Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanacak. Bu önemli maç öncesi Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya her iki takım yöneticilerini makamında ahırlayarak, başarılar diledi. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, "Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya hafta sonu oynayacağımız şampiyonluk maçı öncesi makamında kabul ederek başarı dileklerini ilettiler. Valimize iyi dilekleri ve kabulleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet pazar günü 16:00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonun belli olacağı final maçına çıkacağız. İki takım içinde dostluk ve sakatlıksız bir olmasını temenni ediyorum. Buradan büyük Bilecikspor taraftarlarına sesleniyorum. O sene bu sene diyerek, Bölgesel Amatör Lig yolunda öylesine önemli bir maçta bizleri yalnız bırakmasınlar. Siz yoksanız biz 1 kişi eksiğiz. Takımımız 90 dakika sezon boyunca olduğu gibi desteklerinize ihtiyacı var. Takımız moraller yerinde, eksiğimiz yok tam takım Söğütspor karşısında aslanlar gibi mücadele ederek, şampiyon olacağız" dedi.