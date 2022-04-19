Sanat akademisi kursiyerleri eğitimlerini sertifika ile taçlandırdı

Bilecik'te gitar, keman, piyano, klarnet, bateri, resim alanlarında düzenlenen ve yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı sanat akademisi kursları, sertifika töreni ile sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda belediye tarafından açılan kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı öğrencilere sertifikalarını teslim etti. Müzik alanında aldıkları eğitimleri, minik konserle sergileyen kursiyerler, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Belediye Başkan Vekili Subaşı, sertifika töreni sonunda yaptığı konuşmada, ‘'Eğitim alan çocuklarımızı gururla izledik. Öncelikle 6 aydır bu kurslarımızı büyük bir fedakarlıkla takip eden ve emek veren eğitmenlerimiz, öğrencilerimiz, belediye çalışanlarımız ve siz aile üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız sanatsız kalmasın, hep sanatla iç içe yaşasınlar. Destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Sertifika töreni, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız'ın, eğitmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.