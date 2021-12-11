Sanatçısı Ayfer Er Bilecik'te sahne aldı

Bilecik Belediyesi tarafından Zeki Müren'in 90'ıncı doğum günü kapsamında düzenlenen konserde TRT Sanatçısı Ayfer Er sahne aldı.

Bilecik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen konserde sahne alan TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er, Türk Sanat Müziğinden birçok güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sanatçı ve ekibine çiçek takdim etti.

Başkan Şahin, Bilecik'e yakışan organizasyonlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumdaki moral ve motivasyonu daha güçlü tutmak adına düzenlediğimiz etkinliklerimize, bugün bir yenisini daha ekledik. Söylediği güzel şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Ayfer hanıma salonda bulunanlar ve kendi adıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.