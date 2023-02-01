Sanatevi Sömestir Atölyeleri devam ediyor

“İçimizdeki Ritm Atölyesi”; Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Lutiye ve Ritim Eğitmeni Emirhan Sertyalçın'ın eğitmenliğinde, 7 yaş ve üzeri, 9 yaş ve üzeri, 11 yaş ve üzerindeki çocuklarla 3 grup halinde yapıldı. Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği derste bedenin, sesimizin ve etrafımızdaki cisimlerin enstrüman olarak kullanıldığı beden perküsyonu çalışması da yapıldı. Çocuklar ve gençlerin ara tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirdikleri Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyeler Drama Atölyesi ile devam edecek.