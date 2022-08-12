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Sanatevi Yaz Atölyeleri ilk kez özel bireylerin katılımı ile gerçekleştirilecek

Özel bireylerin de ilk kez katılımıyla gerçekleştirilrn Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri 14 Ağustos’ da sona erecek.

Özel bireylerin de ilk kez katılımıyla gerçekleştirilrn Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri 14 Ağustos' da sona erecek.


Yaz boyunca çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gören yaz atölyeleri 14 Ağustos 2022 Pazar günü muhteşem Sanatevi panayırı ile son bulacak. Özel bireylerin de ilk kez katılım sağladığı Sanatevi yaz döneminde resim, ebru, giysi tasarımı ve kukla atölyelerinde ortaya çıkan ürünler sergilenirken; drama öğrencileri hazırladıkları mini oyunları halka sunacaklar. Müzik atölyesinde çalışılan parçalardan oluşan konserin ardından ‘Sen De Bir İz Bırak' sanatsal çalışmasıyla sonlanacak. Panayır saat 15:00'da Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde başlayacak.

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