Sanayici arkadaşlarından damada ilginç düğün hediyeleri

Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde çalışan Ersin Keskin'in düğünde sanayici arkadaşları takı töreninde damada aküden, çelik janta birçok şey takarken, düğün sonrası evinin önünde menemen yaptırıp, çoraplarını yıkattılar.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Metin Oto Elektrik dükkânında çalışan Ersin Keskin, Ebru Özçoban ile dünya evine girdi. Bilecik'te bir salonda düzenlenen düğünün takı merasiminde ilginç bir olay yaşandı. Keskin'in sanayiden arkadaşları, mesleklerine göre damadın üzerine akü, çelik jant, araba anahtarı, hoparlör ve sanayi malzemeleri taktı. Diğer arkadaşları ise; damada ayva takarak yedirirken, bir de yemek önlüğü taktılar. Emzik, biberon, muz ve havuçta takılan düğünde davetliler olayları şaşkınlıkla izledi. Düğün sonunda arkadaşları damadı evinin önünde meşaleler ile karşılarken bahçesinde küçük tüp üzerinde menemen yaptırdılar. Son olarak çoraplarını yıkattırdıkları damadı evin kapısına sağlı sollu dizilerek sırtını yumruklayarak eve soktular.