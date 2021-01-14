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Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bir köyde yere sarkan telefon kablolarının hırsızlığa davetiye çıkardığını öne süren köy sakinleri, elle rahatlıkla ulaşılan telefon kablolarının 300 metrelik kısmının 6 gün önce çalındığını ve duruma çare bulunması gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir köyde yere sarkan telefon kablolarının hırsızlığa davetiye çıkardığını öne süren köy sakinleri, elle rahatlıkla ulaşılan telefon kablolarının 300 metrelik kısmının 6 gün önce çalındığını ve duruma çare bulunması gerektiğini belirtti.


Gümüşdere köyünde geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilip çalınan telefon kabloları nedeni ile köyde telefon ve internet hizmeti tamamen dururken, iletişim firması yetkilileri köydeki kabloları yeniledi. Yenilenen kablolar yere sarktığı için tekrar çalınması endişesi taşıyan köy sakinleri, sarkan kabloların elle ulaşılabilir olmasına tepki gösterdi. Köy sakinleri sarkan telefon kablolarının yukarı çekilmesini istiyor.

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