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Şaşkın tilki akşam uyumak için çıktığı yerden inemedi

Bilecik’te, uyumak için bir mermer fabrikasındaki mermer blokların üzerine çıkan şaşkın tilki, sabah olunca çıktığı yerden inemedi.

Bilecik'te, uyumak için bir mermer fabrikasındaki mermer blokların üzerine çıkan şaşkın tilki, sabah olunca çıktığı yerden inemedi.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir mermer fabrikasının depo kısmında bulunan mermer blokların üzerine gece uyumak için çıkan tilki, sabah olunca çıktığı yerden inemedi. Tilkiyi mermer blokların üzerinde gören fabrika çalışanları hemen cep telefonlarına sarılırken, tilki mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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